Lunedì, 9 Gennaio 2017 ildenaro.it

Ammontano a 53 milioni 220mila euro i fondi assegnati alla Campania dal Piano Periferie che prevede in tutto premi per 2 miliardi di euro per 120 Comuni. E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la graduatoria con i punteggi assegnati alle amministrazioni che hanno partecipato al programma per gli interventi di riqualificazione urbana e sicurezza promosso dalla legge di Stabilità del 2016. Un piano con una dotazione di 500 milioni di euro che puntava sostanzialmente a realizzare nuovi interventi in zone ad alto degrado in tutta Italia. Fondi solo per 24 Comuni La valutazione finale è contenuta in un decreto della presidenza del Consiglio dei ministri che premia 120 progetti per un valore...