Il credito d’imposta regionale per nuovi investimenti produttivi, meglio conosciuto come Bonus Investimenti, subirà un brusco stop a partire dal primo febbraio prossimo. Su richiesta degli uffici regionali e di concerto con l’Agenzia delle Entrate, il codice tributo connesso a questa specifica agevolazione (numero 3895) viene disattivato. Non è quindi più utilizzabile, da parte delle imprese, per la fruizione in compensazione del credito d’imposta. E qui bisogna spiegare bene di cosa si tratta. La compensazione, infatti, in Campania come nel resto d’Italia è uno strumento fondamentale per la vita fiscale delle aziende. Chi ha un credito nei confronti dell’esattore, infatti, invece di farselo pagare (ci vogliono anni) può utilizzarlo per compensare...